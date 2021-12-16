Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17 від 16.12.2021
16 грудня

Пісня Олега Винника розсварила чоловіків і жінок. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17. Раунд 3

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 випуск від 16.12.2021 на сайті Нового каналу! У третьому раунді під назвою Кнопка команди відгадуватимуть українські, зарубіжні, сучасні та легендарні хіти. Усе йтиме як по маслу доти, поки не пролунає пісня Олега Винника. Дівчата натиснуть на кнопку першими, і це дуже засмутить Сергія Притулу. Проте ще більше капітану чоловічої команди не сподобається те, що суперниці спочатку назвуть одну пісню, а потім вирішать змінити відповідь. У шоу Хто зверху? 2021 випуск 17 Сергій Притула попросить дискваліфікувати дівчат. Хто переможе в музичному раунді? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 17.

Дивитися онлайн випуск 17 Хто зверху? 11 сезон

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Пісня Олега Винника розсварила чоловіків і жінок. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17. Раунд 3
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