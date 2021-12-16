Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 17 от 16.12.2021
16 декабря

Песня Олега Винника рассорила мужчин и женщин. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 17. Раунд 3

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 выпуск от 16.12.2021 на сайте Нового канала! В третьем раунде под названием Кнопка команды будут отгадывать украинские, зарубежные, современные и легендарные хиты. Все будет идти как по маслу, пока не прозвучит песня Олега Винника. Девушки нажмут на кнопку первыми, и это очень огорчит Сергея Притулу. Но еще больше капитану мужской команды не понравится то, что соперницы сначала назовут одну песню, а потом решат изменить ответ. В шоу Хто зверху? 2021 выпуск 17 Сергей Притула попросит дисквалифицировать девушек. Кто выиграет в музыкальном раунде? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 17.

Смотреть онлайн выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Песня Олега Винника рассорила мужчин и женщин. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 17. Раунд 3
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