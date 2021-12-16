Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 выпуск от 16.12.2021 на Новом канале. Сегодня в команде Сергея Притулы будут играть Григорий Решетник, Михаил Заливако и Ivan NAVI. Леся Ивановна серьезно подготовится к очередному поединку и вооружится поддержкой Ксении Мишиной, Виктории Смеюхи и Надежды Матвеевой. Кому на этот раз улыбнется удача? Узнайте прямо сейчас!

В первом раунде шоу Хто зверху? 2021 обеим командам будет непросто. Игроки забудут украинский язык и будут путать буквы «и» и «ы». Что из этого выйдет? Не пропусти интересный конкурс – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 17.

Смотреть онлайн выпуск 16 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон