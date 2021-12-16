Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 выпуск от 16.12.2021 на сайте Нового канала! В четвертом раунде участники будут вычеркиваться маркерами слова на гигантском филворде. Мужчины быстро найдут слова «кувалда», «бунт», «шрам» и «канапе».

В шоу Хто зверху? 2021 в команде Леси Никитюк ситуация будет кардинально другая. Девушки не будут видеть слова, поэтому Ксения Мишина возьмет маркер в свои руки и вычеркнет половину доски. Как на такое нарушение правил отреагируют мужчины? И что об игре девушек скажет Верховный судья? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 17.

Смотреть онлайн выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон