Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 выпуск от 16.12.2021 на сайте Нового канала! В шестом раунде команды сыграют в музыкального крокодила. От команды мужчин будет выступать Григорий Решетник, который покажет песню группы THE HARDKISS «Make-Up».

В шоу Хто зверху? 2021 выпуск 17 женскую команду будет представлять Надежда Матвеева. Она будет показывать песню MONATIK & Надя Дорофеева «Глубоко». Кого из участников команда поймет лучше и быстрее? Не пропусти веселый музыкальный раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 17.

Смотреть онлайн выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон