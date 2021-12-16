Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 17 от 16.12.2021
16 декабря

Мужчины знакомятся с возможностями фотошопа. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 17. Раунд 5

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 выпуск от 16.12.2021 на сайте Нового канала! В раунде Обмен ролями мужчины поставят девушкам задачу сопоставить солистов с музыкальными группами, в состав которых они входят. Смогут ли девушки узнать вокалистов групп AC/DC и Scorpions? Узнайте прямо сейчас!

В 5 раунде шоу Хто зверху? 2021 мужчины познакомятся с возможностями фоторедакторов. Перед ними появится 8 фотографий известных женщин, которых зафотошопили под мужчин. Смогут ли они угадать, кто есть кто? Не пропусти интересный обмен ролями – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 17.

Смотреть онлайн выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Мужчины знакомятся с возможностями фотошопа. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 17. Раунд 5
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