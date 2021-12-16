Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17 від 16.12.2021
16 грудня

Чоловіки знайомляться з можливостями фотошопу. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17. Раунд 5

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 випуск від 16.12.2021 на сайті Нового каналу! У раунді Обмін ролями чоловіки поставлять дівчатам завдання співставити солістів з музичними гуртами, до складу яких вони входить. Чи зможуть дівчата впізнати вокалістів гуртів AC/DC і Scorpions? Дізнайтеся просто зараз!

У 5 раунді шоу Хто зверху? 2021 чоловіки познайомляться з можливостями фоторедакторів. Перед ними з’явиться 8 фотографій відомих жінок, яких зафотошопили під чоловіків. Чи зможуть вони відгадати, хто є хто? Не пропусти цікавий обмін ролями – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 17.

Дивитися онлайн випуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Чоловіки знайомляться з можливостями фотошопу. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17. Раунд 5
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