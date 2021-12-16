Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 випуск від 16.12.2021 на сайті Нового каналу. У раунді Скляна дошка Сергій Притула викличе Вікторію Смеюху. Капітан жіночої команди запитає співачку про братів Даслерів, українську дослідницьку станцію Академік Вернадський та Марка Вінсента.

У шоу Хто зверху? 2021 Леся Нікітюк викличе Михайла Заливака і запитає його про мікроблейдинг, найменшу капусту та дружину президента США. Капітану жіночої команди буде байдуже на відповіді Михайла, адже вона всіх їх зараховуватиме як правильні. А яким буде вердикт судді? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 17.

Дивитися онлайн випуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 17 Хто зверху? 11 сезон