Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17 від 16.12.2021
16 грудня

Григорій Решетнік сплутав «комету» з «собакою». Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17. Раунд 2

У другому раунді шоу Хто зверху? 11 сезон 17 випуск від 16.12.2021 учасники читатимуть по губах своїх капітанів. Під час гри чоловічої команди Григорій Решетнік сплутає «комету» з «собакою». А Леся Нікітюк спробує влаштувати особисте життя з Михайлом Заливаком і загадає йому слова «любов», «Леся», «секс». Як на такі серйозні заяви відреагує головний герой шоу Холостяк? Дізнайся просто зараз!

У шоу Хто зверху? 2021 команда дівчат спробує відгадати слова «зарплата», «фанат», «петля», «котлета» і «мачо». Чи зможуть вони перевершити чоловіків? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 17 на Новому каналі.

Дивитися онлайн випуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Григорій Решетнік сплутав «комету» з «собакою». Хто зверху? Сезон 11. Випуск 17. Раунд 2
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