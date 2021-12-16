Во втором раунде шоу Хто зверху? 11 сезон 17 выпуск от 16.12.2021 участники будут читать по губам своих капитанов. Во время игры мужской команды Григорий Решетник спутает «комету» с «собакой». А Леся Никитюк попытается устроить личную жизнь с Михаилом Заливако и загадает ему слова «любовь», «Леся», «секс». Как на столь серьезные заявления отреагирует главный герой шоу Холостяк? Узнай прямо сейчас!

В шоу Хто зверху? 2021 команда девушек попытается отгадать слова «зарплата», «фанат», «петля», «котлета» и «мачо». Смогут ли они превзойти мужчин? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 17 на Новом канале.

Смотреть онлайн выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон