Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 17 от 16.12.2021
16 декабря

Леся Никитюк устраивает личную жизнь с Михаилом Заливако? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 17. Раунд 7

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 выпуск от 16.12.2021 на сайте Нового канала. В раунде Стеклянная доска Сергей Притула вызовет Викторию Смеюху. Капитан женской команды спросит певицу о братьях Дасслерах, украинской исследовательской станции Академик Вернадский и Марке Винсенте.

В шоу Хто зверху? 2021 Леся Никитюк вызовет Михаила Заливако и спросит его о микроблейдинге, самой маленькой капусте и жене президента США. Капитану женской команды будут безразличны ответы Михаила, ведь она всех их будет засчитывать как правильные. А каким будет вердикт судьи? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 17.

Смотреть онлайн выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Леся Никитюк устраивает личную жизнь с Михаилом Заливако? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 17. Раунд 7
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