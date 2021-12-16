Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 выпуск от 16.12.2021 на сайте Нового канала. В раунде Стеклянная доска Сергей Притула вызовет Викторию Смеюху. Капитан женской команды спросит певицу о братьях Дасслерах, украинской исследовательской станции Академик Вернадский и Марке Винсенте.

В шоу Хто зверху? 2021 Леся Никитюк вызовет Михаила Заливако и спросит его о микроблейдинге, самой маленькой капусте и жене президента США. Капитану женской команды будут безразличны ответы Михаила, ведь она всех их будет засчитывать как правильные. А каким будет вердикт судьи? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 17.

Смотреть онлайн выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон