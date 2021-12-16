Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 17 от 16.12.2021
16 декабря

Соревнование молотков в финале. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 17. Раунд 8

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 17 выпуск от 16.12.2021 на сайте Нового канала! В финальном раунде игроки превратятся в цвяходер и молоток. Их задача – инструментом вынуть гвоздь из потолка, затем взять его в руки и забить молотком в стену.

В шоу Хто зверху? 2021 игроки так будут хотеть победить, что начнут красть гвозди друг у друга. А Виктория Смеюха решится на нарушение правил и будет вбивать гвозди руками. Накажет ли ее за это Верховный судья? Не пропусти интересный и напряженный финал – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 17.

Смотреть онлайн выпуск 17 Хто зверху? 11 сезон

Соревнование молотков в финале. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 17. Раунд 8
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