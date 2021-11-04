Новий каналХто зверху?Сезон 11
04 листопада

Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11 від 04.11.2021

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 випуск від 04.11.2021 на сайті Нового каналу! У сьогоднішній програмі Леся Нікітюк перевірить, чи дійсно новачкам щастить. Вона озброїться підтримкою Jerry Heil, а також двох учасниць-дебютанток – Марусі Грицук і Тетяни Корячки. Чи допоможе це капітану жіночої команди перемогти чоловіків? Дивись в 11 випуску Хто зверху? 2021 онлайн.

На боці Сергія Притули цього разу гратимуть Геннадій Вітер, Олександр Бережок і Микита Голєв. У першому раунді команди зіграють у Руки-Ноги та покажуть майстер-клас зі складання слів. Хто краще впорається із завданням? Не пропусти цікавий початок гри – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 11.

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Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11 від 04.11.2021
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