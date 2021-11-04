Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11 від 04.11.2021
04 листопада

Микита Голєв із Magiс Five показав ерудицію на скляній дошці. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11. Раунд 7

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 випуск від 04.11.2021 на Новому каналі! У сьомому раунді під назвою Скляна дошка Леся Нікітюк перевірить ерудицію Микити Голєва із Magiс Five. Вона запитає його про миючу шпалери, кімнатні рослини, відомі українські пісні та тривалість декретної відпустки. Скільки правильних відповідей дасть Микита? Дивись у шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Сергій Притула покличе до дошки Тетяну Корячку. Чи зможе відома блогерка правильно відповісти на запитання про дебютний альбом гурту Океан Ельзи, українські свята, ворогів трансформерів та високий чоловічий голос. Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 11.

Дивитися онлайн випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Микита Голєв із Magiс Five показав ерудицію на скляній дошці. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11. Раунд 7
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