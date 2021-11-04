Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 випуск від 04.11.2021 на сайті Нового каналу! У третьому раунді під назвою П’ять слів команди мають здогадатися, який рядок з якої відомої пісні зашифровано на екрані. Учасники відкриватимуть по одному слову доти, доки не будуть впевнені в своїй відповіді.

У шоу Хто зверху? 2021 випуск 11 чоловіча команда легко впізнає світовий хіт гурту The Beatles і популярну пісню українського гурту The Hardkiss. А як із завданням впораються дівчата? Який хіт дуже засмутить Лесю Нікітюк? Не пропусти музичний раунд – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 11.

Дивитися онлайн випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 11 Хто зверху? 11 сезон