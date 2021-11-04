Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11 від 04.11.2021
04 листопада

Чоловіки рулять у раунді П’ять слів. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11. Раунд 3

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 випуск від 04.11.2021 на сайті Нового каналу! У третьому раунді під назвою П’ять слів команди мають здогадатися, який рядок з якої відомої пісні зашифровано на екрані. Учасники відкриватимуть по одному слову доти, доки не будуть впевнені в своїй відповіді.

У шоу Хто зверху? 2021 випуск 11 чоловіча команда легко впізнає світовий хіт гурту The  Beatles і популярну пісню українського гурту The Hardkiss. А як із завданням впораються дівчата? Який хіт дуже засмутить Лесю Нікітюк? Не пропусти музичний раунд – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 11.

Дивитися онлайн випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Чоловіки рулять у раунді П’ять слів. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11. Раунд 3
Дівчата загубили букву «и» в раунді Руки-Ноги. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11. ...
Олександр Бережок сплутав «біту» з «пандою». Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11. Раунд ...
Більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь