Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 випуск на Новому каналі! У фінальному змаганні командам доведеться попрацювати головою. Учасники розділяться на пари та переноситимуть фрукти й овочі, затискаючи їх між головами. Важливо не загубити інвентар по дорозі та вкинути його прямо в кошик. Виграє та команда, яка перенесе більше кілограмів капусти, кабачків, ананасів, грейпфрутів і кокосів.

Хочеш дізнатися, хто краще впорається з фінальним завданням і переможе в черговій гендерній битві? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 11 від 04.11.2021.

Дивитися онлайн випуск 11 Хто зверху? 11 сезон