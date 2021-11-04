Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11 от 04.11.2021
04 ноября

Участники столкнутся лбами в финале. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11. Раунд 8

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 выпуск на Новом канале! В финальном соревновании командам придется поработать головой. Участники разделятся на пары и будут переносить фрукты и овощи, зажимая их между головами. Важно не потерять инвентарь по дороге и бросить его прямо в корзину. Выиграет та команда, которая перенесет больше килограммов капусты, кабачков, ананасов, грейпфрутов и кокосов.

Хочешь узнать, кто лучше справится с финальной задачей и победит в очередном гендерном сражении? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 11 от 04.11.2021.

Смотреть онлайн выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Участники столкнутся лбами в финале. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11. Раунд 8
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