Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 выпуск от 04.11.2021 на сайте Нового канала! Третий раунд под названием Знай наших проверит, знают ли участники известных селебрити. На экране будут появятся портреты певцов, актеров, спортсменов и политиков. Задача игроков – правильно назвать их фамилию и имя или творческий псевдоним.

В шоу Хто зверху? 2021 девушкам достанутся Ева Лонгория, Вин Дизель, Владимир Жогло, Светлана Тараборова и Ангела Меркель. Мужчины будут отгадывать Джулию Робертс, Алана Бадоева, Михаила Поплавского и Карла Лагерфельда. Чьи имена участники не смогут вспомнить? Смотри шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 11 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон