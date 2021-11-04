Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 выпуск от 04.11.2021 на сайте Нового канала! В сегодняшней программе Леся Никитюк проверит, действительно ли новичкам везет. Она вооружится поддержкой Jerry Heil, а также двух участниц-дебютанток – Маруси Грицук и Татьяны Корячки. Поможет ли это капитану женской команды победить мужчин? Смотри в 11 выпуске Хто зверху? 2021 онлайн.

На стороне Сергея Притулы в этот раз будут играть Геннадий Витер, Александр Бережок и Никита Голев. В первом раунде команды сыграют в Руки-Ноги и покажут мастер-класс по составлению слов. Кто лучше справится с задачей? Не пропусти интересное начало игры – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 11.

Смотреть онлайн выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон