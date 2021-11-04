Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 выпуск от 04.11.2021 на Новом канале! В седьмом раунде под названием Стеклянная доска Леся Никитюк проверит эрудицию Никиты Голева из Magiс Five. Она спросит его о моющихся обоях, комнатных растениях, известных украинских песнях и продолжительности декретного отпуска. Сколько правильных ответов даст Никита? Смотри в шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Сергей Притула позовет к доске Татьяну Корячку. Сможет ли известная блогерша правильно ответить на вопрос о дебютном альбоме группы Океан Эльзы, украинских праздниках, врагах трансформеров и высоком мужском голосе. Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 11.

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