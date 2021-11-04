Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11 от 04.11.2021
04 ноября

Никита Голев из Magiс Five показал эрудицию на стеклянной доске. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11. Раунд 7

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 выпуск от 04.11.2021 на Новом канале! В седьмом раунде под названием Стеклянная доска Леся Никитюк проверит эрудицию Никиты Голева из Magiс Five. Она спросит его о моющихся обоях, комнатных растениях, известных украинских песнях и продолжительности декретного отпуска. Сколько правильных ответов даст Никита? Смотри в шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Сергей Притула позовет к доске Татьяну Корячку. Сможет ли известная блогерша правильно ответить на вопрос о дебютном альбоме группы Океан Эльзы, украинских праздниках, врагах трансформеров и высоком мужском голосе. Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 11.

Смотреть онлайн выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Никита Голев из Magiс Five показал эрудицию на стеклянной доске. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11. Раунд 7
Девчата потеряли букву «ы» в раунде Руки-Ноги. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11. ...
Александр Бережок спутал «биту» с «пандой». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11. Раунд ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь