Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11 от 04.11.2021
04 ноября

Что такое микрогрин, и с чем его едят? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11. Раунд 5

В пятом раунде шоу Хто зверху? 11 сезон 11 выпуск мужчины и женщины поменяются ролями. Команда Леси Никитюк попытается разобраться в формах для единоборств и правильно одеть спортсменов. Смогут ли девушки отличить одежду для человека, который занимается греко-римской борьбой от одежды профессионального каратиста.

В шоу Хто зверху? 2021 сборная Сергея Притулы попытается разобраться в контейнерах с миктогрином. Смогут ли мужчины отличить горох от кинзы, подсолнечник от руколы и расторопшу от китайского редиса? Не пропусти интересный обмен ролями – смотри шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 11 от 04.11.2021 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Что такое микрогрин, и с чем его едят? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11. Раунд 5
Девчата потеряли букву «ы» в раунде Руки-Ноги. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11. ...
Александр Бережок спутал «биту» с «пандой». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11. Раунд ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь