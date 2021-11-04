В пятом раунде шоу Хто зверху? 11 сезон 11 выпуск мужчины и женщины поменяются ролями. Команда Леси Никитюк попытается разобраться в формах для единоборств и правильно одеть спортсменов. Смогут ли девушки отличить одежду для человека, который занимается греко-римской борьбой от одежды профессионального каратиста.

В шоу Хто зверху? 2021 сборная Сергея Притулы попытается разобраться в контейнерах с миктогрином. Смогут ли мужчины отличить горох от кинзы, подсолнечник от руколы и расторопшу от китайского редиса? Не пропусти интересный обмен ролями – смотри шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 11 от 04.11.2021 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон