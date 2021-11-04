Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11 від 04.11.2021
04 листопада

Що таке мікрогрін, і з чим його їдять? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11. Раунд 5

У п’ятому раунді шоу Хто зверху? 11 сезон 11 випуск чоловіки та жінки поміняються ролями. Команда Лесі Нікітюк спробує розібратися в формах для єдиноборств і правильно одягнути спортсменів. Чи зможуть дівчата відрізнити одяг для людини, яка займається греко-римською боротьбою від одягу професійного каратиста.

У шоу Хто зверху? 2021 збірна Сергія Притули спробує розібратися в контейнерах з міктогріном. Чи зможуть чоловіки відрізнити горох від кінзи, соняшник від руколи та розторопшу від китайського редису? Не пропусти цікавий обмін ролями – дивись шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 11 від 04.11.2021 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Що таке мікрогрін, і з чим його їдять? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11. Раунд 5
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