У п’ятому раунді шоу Хто зверху? 11 сезон 11 випуск чоловіки та жінки поміняються ролями. Команда Лесі Нікітюк спробує розібратися в формах для єдиноборств і правильно одягнути спортсменів. Чи зможуть дівчата відрізнити одяг для людини, яка займається греко-римською боротьбою від одягу професійного каратиста.

У шоу Хто зверху? 2021 збірна Сергія Притули спробує розібратися в контейнерах з міктогріном. Чи зможуть чоловіки відрізнити горох від кінзи, соняшник від руколи та розторопшу від китайського редису? Не пропусти цікавий обмін ролями – дивись шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 11 від 04.11.2021 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 11 Хто зверху? 11 сезон