Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11 від 04.11.2021
04 листопада

Сергій Притула попросив дискваліфікувати дівчат! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11. Раунд 6

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 випуск від 04.11.2021 на сайті Нового каналу! У раунді під назвою Музичний крокодил позмагаються Геннадій Вітер і Маруся Грицук. Геннадій показуватиме чоловікам відомий хіт TARABAROVA «Цунамі». Чи зрозуміє його команда? Дивись у шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Марусі дістанеться запальна пісня DZIDZIO «Я Міліонер». Кого з учасників команда зрозуміє краще та швидше? Хто збільшить рахунок команди за кілька кроків до фіналу? Не пропусти цікаву гру – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 11.

Дивитися онлайн випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Сергій Притула попросив дискваліфікувати дівчат! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11. Раунд 6
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