Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11 від 04.11.2021
04 листопада

Олександр Бережок сплутав «біту» з «пандою». Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11. Раунд 2

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 випуск від 04.11.2021 на сайті Нового каналу! У раунді під назвою По губах учасники спробують правильно відтворити якомога більше слів, які лунатимуть з вуст їхніх капітанів. Дівчача збірна покаже майстер-клас і безпомилково відгадає «плейбой», «суп» і «шайбу». Чи допоможе це перемогти суперника? Дивись 11 випуск Хто зверху? 2021 онлайн.

Гра чоловічої команди пройде дуже весело. Микита Голєв чутиме «бачату» замість «принцеси», а Олександр Бережок сплутає «біту» з «пандою». Хто здобуде перемогу в раунді По губах? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 11.

Дивитися онлайн випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Олександр Бережок сплутав «біту» з «пандою». Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11. Раунд 2
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