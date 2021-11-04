Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 випуск від 04.11.2021 на сайті Нового каналу! У раунді під назвою По губах учасники спробують правильно відтворити якомога більше слів, які лунатимуть з вуст їхніх капітанів. Дівчача збірна покаже майстер-клас і безпомилково відгадає «плейбой», «суп» і «шайбу». Чи допоможе це перемогти суперника? Дивись 11 випуск Хто зверху? 2021 онлайн.

Гра чоловічої команди пройде дуже весело. Микита Голєв чутиме «бачату» замість «принцеси», а Олександр Бережок сплутає «біту» з «пандою». Хто здобуде перемогу в раунді По губах? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 11.

Дивитися онлайн випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 11 Хто зверху? 11 сезон