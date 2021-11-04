Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11 от 04.11.2021
04 ноября

Александр Бережок спутал «биту» с «пандой». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11. Раунд 2

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 выпуск от 04.11.2021 на сайте Нового канала! В раунде под названием По губам участники попытаются правильно воспроизвести как можно больше слов, которые будут звучать из уст их капитанов. Женская сборная покажет мастер-класс и безошибочно угадает «плейбой», «суп» и «шайбу». Поможет ли это победить соперника? Смотри 11 выпуск Хто зверху? 2021 онлайн.

Игра мужской команды пройдет очень весело. Никита Голев будет слышать «бачату» вместо «принцессы», а Александр Бережок спутает «биту» с «пандой». Кто одержит победу в раунде По губам? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 11.

Смотреть онлайн выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Александр Бережок спутал «биту» с «пандой». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 11. Раунд 2
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