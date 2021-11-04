Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 выпуск от 04.11.2021 на сайте Нового канала! В раунде под названием Музыкальный крокодил сразятся Геннадий Витер и Маруся Грицук. Геннадий будет показывать мужчинам известный хит TARABAROVA «Цунами». Поймет ли его команда? Смотри в шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Марусе достанется зажигательная песня DZIDZIO «Я Миллионер». Кого из участников команда поймет лучше и быстрее? Кто увеличит счет команды за несколько шагов до финала? Не пропусти интересную игру – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 11.

Смотреть онлайн выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон