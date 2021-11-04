Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 выпуск от 04.11.2021 на сайте Нового канала! В третьем раунде под названием Пять слов команды должны догадаться, какая строка из известной песни зашифрована на экране. Участники будут открывать по одному слову, пока не будут уверены в своем ответе.

В шоу Хто зверху? 2021 выпуск 11 мужская команда легко узнает мировой хит группы The Beatles и популярную песню украинской группы The Hardkiss. А как с заданием справятся девушки? Какой хит очень расстроит Лесю Никитюк? Не пропусти музыкальный раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 11.

Смотреть онлайн выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 11 Хто зверху? 11 сезон