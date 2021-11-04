Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11 від 04.11.2021
04 листопада

Сергій Притула не згадав Одрі Гепберн. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11. Раунд 4

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 11 випуск від 04.11.2021 на сайті Нового каналу! Третій раунд під назвою Знай наших перевірить, чи знають учасники відомих селебріті. На екрані з’являтимуться портрети співаків, акторів, спортсменів і політиків. Завдання гравців – правильно назвати їхнє прізвище й ім’я або творчий псевдонім.

У шоу Хто зверху? 2021 дівчатам дістануться Єва Лонгорія, Він Дізель, Володимир Жогло, Світалана Тараборова та Ангела Меркель. Чоловіки відгадуватимуть Джулію Робертс, Алана Бадоєва, Михайла Поплавського та Карла Лагерфельда. Чиї імена учасники не зможуть пригадати? Дивись шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 11 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 11 Хто зверху? 11 сезон

Сергій Притула не згадав Одрі Гепберн. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 11. Раунд 4
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