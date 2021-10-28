Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 10 випуск від 28.10.2021 на сайті Нового каналу! У сьогоднішній програмі у команді Сергія Притули гратимуть Володимир Жогло, Тарас Стадницький та Сергій Лиховида. Капітан жіночої збірної Леся Нікітюк озброїться підтримкою Анни Гресь, Наталки Карпи та Анастасії Ткаченко.

У першому раунді шоу Хто зверху? 2021 команди зіграють у Руки-Ноги. Чоловіки складатимуть слова: Тернопіль, ціна, неділя, піранья та долма, а дівчата – субота, динозавр, рило, табун і поза. Хочеш побачити веселе змагання та дізнатися, хто переміг у першому конкурсі? Дивись онлайн шоу Нового каналу Хто зверху? сезон 11 випуск 10.

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