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28 жовтня

Морський бій на виживання у фіналі! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 10. Раунд 8

У фінальному раунді шоу Хто зверху? 11 сезон 10 випуск від 28.10.2021 команди зіграють у морський бій на виживання. Кожен учасник стане капітаном свого корабля та намагатиметься потопити суперника за допомогою кольорових кульок. Учасники стрілятимуть по черзі. Якщо влучають у ціль, то продовжують нападати, якщо ні – хід переходить до суперника.

У шоу Хто зверху? 2021 Сергій Притула потопить Лесю Нікітюк. Чи помстяться йому учасниці жіночої команди? Хто переможе в гендерній битві? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 28 на Новому каналі.

Дивитися онлайн випуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Морський бій на виживання у фіналі! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 10. Раунд 8
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