У п’ятому раунді шоу Хто зверху? 11 сезон 10 випуск від 28.10.2021 команди поміняються ролями. Дівчатам доведеться розібратися у комп’ютерних приставках і спробувати відрізнити PSP, XBOX, SUBOR, DENDY, NINTENDO та PLAYSTATION.

У шоу Хто зверху? 2021 чоловікам також доведеться не солодко. Щоб перемогти у цьому конкурсі, їм потрібно правильно зіставити кравецькі елементи, які використовує дизайнер під час пошиття вбрання, із готовими виробами. Яка команда краще впорається із завданням? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 10 на Новому каналі.

Дивитися онлайн випуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 10 Хто зверху? 11 сезон