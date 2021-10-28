Новий каналХто зверху?Сезон 11
28 жовтня

Володимир Жогло з’їдає кавун за одну хвилину? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 10. Раунд 6

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 10 випуск від 28.10.2021 на сайті Нового каналу! У п’ятому раунді учасники розкажуть про себе неймовірні, брехливі та правдиві факти. І все це для того, щоб збити з пантелику суперника. У шоу Хто зверху? 2021 Володимир Жогло зізнається, що з’їдає кавун за одну хвилину, а Леся Нікітюк розповість, що знайома з онуком Боба Марлі. Що з цього виявиться правдою, а що брехнею? Хочеш почути неймовірні факти про зірок, а також дізнатися, яка команда перехитрить суперника та отримає перемогу? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 10.

Дивитися онлайн випуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Володимир Жогло з’їдає кавун за одну хвилину? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 10. Раунд 6
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