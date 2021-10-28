Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 10 випуск від 28.10.2021 на сайті Нового каналу! У четвертому раунді команди шукатимуть слова на велетенському філворді та викреслюватимуть їх маркерами. Зараховуватимуться лише літературні іменники, які складаються з більш ніж чотирьох літер.

У шоу Хто зверху? 2021 учасники так захопляться грою, що знайдуть більше слів, ніж від них очікували. Команда дівчат додатково викреслить «чуму», а чоловіки – «рало». Кому зайве слово допоможе перемогти? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 10.

Дивитися онлайн випуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 10 Хто зверху? 11 сезон