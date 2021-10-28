Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 10 від 28.10.2021
28 жовтня

Команди знайшли зайві слова. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 10. Раунд 4

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 10 випуск від 28.10.2021 на сайті Нового каналу! У четвертому раунді команди шукатимуть слова на велетенському філворді та викреслюватимуть їх маркерами. Зараховуватимуться лише літературні іменники, які складаються з більш ніж чотирьох літер.

У шоу Хто зверху? 2021 учасники так захопляться грою, що знайдуть більше слів, ніж від них очікували. Команда дівчат додатково викреслить «чуму», а чоловіки – «рало». Кому зайве слово допоможе перемогти? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 10.

Дивитися онлайн випуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Команди знайшли зайві слова. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 10. Раунд 4
Сергій Притула заручився підтримкою кума. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 10. Раунд 1 ...
Чому Анну Гресь здивувало слово «бізнес»? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 10. Раунд ...
Більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь