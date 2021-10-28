У шоу Хто зверху? 11 сезон 10 випуск від 28.10.2021 учасники команд зіграють у конкурс По губах. Анна Гресь дуже здивується, коли прочитає з вуст Лесі Нікітюк слово «бізнес». Чому воно її збентежить? Що насправді почує акторка? Дізнайся просто зараз!

У другому раунді шоу Хто зверху? 2021 гра команди Сергія Притули також не пройде без курйозних ситуацій. Його кум Володимир Жогло почує слово «трава» замість «кафе». Хочеш дізнатися, хто викрикуватиме «целюліт» замість «дерунів»? Дивись онлайн шоу Нового каналу Хто зверху? сезон 11 випуск 10.

Дивитися онлайн випуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 10 Хто зверху? 11 сезон