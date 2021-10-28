Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 10 випуск від 28.10.2021 на сайті Нового каналу! У третьому раунді під назвою Кнопка команди відгадуватимуть відомі хіти. У студії лунатиме музика, завдання учасників – впізнати пісню, пригадати її виконавця і швидше за суперника натиснути на кнопку.

У шоу Хто зверху? 2021 капітан жіночої команди Леся Нікітюк з перших секунд впізнає пісню NK «Почуття» та хіт Артема Пивоварова «Моя ніч». А як із завданням впораються чоловіки? Через що вони образяться на жіночу команду? Не пропусти музичний раунд – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 10.

Дивитися онлайн випуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 10 Хто зверху? 11 сезон