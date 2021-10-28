Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 10 от 28.10.2021
28 октября

Девчата поют, а парни танцуют в раунде «Кнопка». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 10. Раунд 3

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 10 выпуск от 28.10.2021 на сайте Нового канала! В третьем раунде под названием Кнопка команды будут отгадывать известные хиты. В студии будет звучать музыка, задача участников – узнать песню, вспомнить ее исполнителя и быстрее соперника нажать на кнопку.

Хто зверху? 2021 капитан женской команды Леся Никитюк с первых секунд узнает песню NK «Почуття» и хит Артема Пивоварова «Моя ніч». А как с заданием справятся мужчины? Почему они обидятся на женскую команду? Не пропусти музыкальный раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 10.

Смотреть онлайн выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Девчата поют, а парни танцуют в раунде «Кнопка». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 10. Раунд 3
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