Новый каналХто зверху?Сезон 11
28 октября

Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 10 от 28.10.2021

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 10 выпуск от 28.10.2021 на сайте Нового канала! В сегодняшней программе в команде Сергея Притулы будут играть Владимир Жогло, Тарас Стадницкий и Сергей Лиховида. Капитан женской сборной Леся Никитюк вооружится поддержкой Анны Гресь, Натальи Карпы и Анастасии Ткаченко.

В первом раунде шоу Хто зверху? 2021 год команды сыграют в Руки-Ноги. Мужчины будут складывать слова: Тернополь, цена, воскресенье, пиранья и долма, а девушки – суббота, динозавр, рыло, табун и поза. Хочешь увидеть веселое состязание и узнать, кто победил в первом конкурсе? Смотри онлайн шоу Нового канала Хто зверху? сезон 11 выпуск 10.

Смотреть онлайн выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 10 от 28.10.2021
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