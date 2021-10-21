Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 выпуск от 21.10.2021 на Новом канале! В сегодняшней программе в команде Сергея Притулы будут играть Евгений Кот, Гарик Бирча и Владимир Шумко. Их соперницами под руководством Леси Никитюк станут NK, Ирина Гатун и Анна Андрейчук.

В первом раунде шоу Хто зверху? 2021 выпуск 9 команды традиционно сыграют в Руки-Ноги. В этом конкурсе не обойдется без сюрпризов: капитаны команд рассорятся из-за слов, а девушки поставят под сомнение теорию Дарвина. Готов увидеть яркое гендерное противостояние? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 9.

Смотреть онлайн выпуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон