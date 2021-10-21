Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 выпуск от 21.10.2021 на сайте Нового канала! В 5 раунде команды традиционно поменяются ролями. Мужчинам придется сопоставить изображения собак с их названиями пород. Смогут ли мужчины отличить немецкого шпица от чихуахуа? Смотри в шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Команде девушек нужно будет отгадать, кто изображен на портрете. Фотографии известных мужчин прогнали через специальную программу и превратили их в красивых женщин. Смогут ли девушки дать фору парням? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 9.

Смотреть онлайн выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон