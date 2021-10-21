Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 выпуск от 21.10.2021 на сайте Нового канала! В финальном раунде участники оденутся в костюмы динозавров. Чтобы победить в этой игре, им нужно постелить скатерть, засервировать стол, достать из холодильника блюда, осторожно поставить их на стол, а потом сесть на свое место. Победит та команда, которая быстрее выполнит все необходимые условия. Хочешь узнать, кто окажется сверху, а кто прольет горькие слезы из-за поражения? Смотри шоу Нового канала Хто зверху? сезон 11 выпуск 9 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон