Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 9 от 21.10.2021
21 октября

Ирина Гатун выходит из машины на ходу? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 9. Раунд 6

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 выпуск от 21.10.2021 на сайте Нового канала! В шестом раунде мужчины и женщины расскажут о себе невероятные факты и лживые истории, а все для того, чтобы запутать участника противоположной команды. В шоу Хто зверху? 2021 Сергей Притула расскажет, что покупал подарок мэру Тернополя в секс-шопе, а Владимир Шумко признается, что съел чучело рака на уроке биологии. Поверят ли им соперники? Что из этого окажется правдой, а что ложью? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 9.

Смотреть онлайн выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Ирина Гатун выходит из машины на ходу? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 9. Раунд 6
Владимир Шумко запутался в буквах. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 9. Раунд 1 ...
У мужчин «беда», а у женщин «оргазм»? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 9. ...
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