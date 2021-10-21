Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 выпуск от 21.10.2021 на сайте Нового канала! В шестом раунде мужчины и женщины расскажут о себе невероятные факты и лживые истории, а все для того, чтобы запутать участника противоположной команды. В шоу Хто зверху? 2021 Сергей Притула расскажет, что покупал подарок мэру Тернополя в секс-шопе, а Владимир Шумко признается, что съел чучело рака на уроке биологии. Поверят ли им соперники? Что из этого окажется правдой, а что ложью? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 9.

Смотреть онлайн выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон