Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 9 от 21.10.2021
21 октября

У Сергея Притулы эйфория? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 9. Раунд 3

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 выпуск от 21.10.2021 на сайте Нового канала! Прямо сейчас в студии команды посоревнуются в музыкальном раунде под названием Кнопка. Задача участников – как можно быстрее назвать композицию и исполнителя и первыми нажать на кнопку.

В 3 раунде шоу Хто зверху? 2021 выпуск 9 у Сергея Притулы начнется эйфория от песни TAYANNA, а девушки дружно споют хит Кристины Соловей «Тримай». Кто победит в этом поединке? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 9 на Новом канале.

Смотреть онлайн выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон

У Сергея Притулы эйфория? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 9. Раунд 3
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