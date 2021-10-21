Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 9 від 21.10.2021
21 жовтня

У Сергія Притули ейфорія? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 9. Раунд 3

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 випуск від 21.10.2021 на сайті Нового каналу! Просто зараз у студії команди позмагаються у музичному раунду під назвою Кнопка. Завдання учасників – якнайшвидше назвати композиції та виконавця і першими натиснути на кнопку.

У 3 раунді шоу Хто зверху? 2021 випуск 9 у Сергія Притули почнеться ейфорія від пісні TAYANNA, а дівчата дружно заспівають хіт Христини Соловій «Тримай». Хто переможе у цьому поєдинку? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 9 на Новому каналі.

Дивитися онлайн випуск 9 Хто зверху? 11 сезон

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У Сергія Притули ейфорія? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 9. Раунд 3
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