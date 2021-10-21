Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 випуск від 21.10.2021 на сайті Нового каналу! У передфінальному раунді учасники поміряються ерудицією на скляній дошці. Жіночу команду представлятиме Анна Андрійчук, а від чоловіків виступатиме Євген Кот. Хто з них довше втримається на скляній рухомій поверхні? Дивись у шоу Хто зверху? 2021 випуск 9.

Леся Нікітюк запитає Євгена Кота про обов’язковий компонент зеленого борщу, традиційну начинку для шарлотки та одружену жінку. Що такого наговорить Євген, що буде в шоці навіть Сергій Притула? Не пропусти цікавий раунд – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 9.

Дивитися онлайн випуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 9 Хто зверху? 11 сезон