Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 випуск від 21.10.2021 на сайті Нового каналу! Четвертий раунд називається Знайди слово. Перед учасниками з’явиться велетенський філворд з великою кількістю букв, у яких зашифровані слова по горизонталі та вертикалі. Завдання гравців – викреслити якомога більше іменників, які складаються з більш ніж чотирьох букв.

У 4 раунді Хто зверху? 2021 випуск 9 дівчата без проблем знайдуть слово «блогер» і «лялька». А як із завданням впораються чоловіки? Хто переможе в цьому раунді? Дивись шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 9 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 9 Хто зверху? 11 сезон