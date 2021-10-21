Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 випуск від 21.10.2021 на сайті Нового каналу! У 5 раунді команди традиційно поміняються ролями. Чоловікам доведеться співставити зображення песиків з їхніми назвами пород. Чи зможуть чоловіки відрізнити німецького шпіца від чихуахуа? Дивись у шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Команді дівчат потрібно буде відгадати, хто зображений на портреті. Фотографії відомих чоловіків прогнали через спеціальну програму та перетворили їх на красивих жінок. Чи зможуть дівчата дати фору хлопцям? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 9.

Дивитися онлайн випуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 9 Хто зверху? 11 сезон