Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 випуск від 21.10.2021 на Новому каналі! У сьогоднішній програмі у команді Сергія Притули гратимуть Євген Кот, Гарік Бірча та Володимир Шумко. Їхніми суперницями під керівництвом Лесі Нікітюк стануть NK, Ірина Гатун та Анна Андрійчук.

У першому раунді шоу Хто зверху? 2021 випуск 9 команди традиційно зіграють у Руки-Ноги. У цьому конкурсі не обійдеться без сюрпризів: капітани команд розсваряться через слова, а дівчата поставлять під сумнів теорію Дарвіна. Готовий побачити яскраве гендерне протистояння? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 9.

Дивитися онлайн випуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 9 Хто зверху? 11 сезон