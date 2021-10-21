Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 9 від 21.10.2021
21 жовтня

Володимир Шумко заплутався в літерах. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 9. Раунд 1

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 випуск від 21.10.2021 на Новому каналі! У сьогоднішній програмі у команді Сергія Притули гратимуть Євген Кот, Гарік Бірча та Володимир Шумко. Їхніми суперницями під керівництвом Лесі Нікітюк стануть NK, Ірина Гатун та Анна Андрійчук.

У першому раунді шоу Хто зверху? 2021 випуск 9 команди традиційно зіграють у Руки-Ноги. У цьому конкурсі не обійдеться без сюрпризів: капітани команд розсваряться через слова, а дівчата поставлять під сумнів теорію Дарвіна. Готовий побачити яскраве гендерне протистояння? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 9.

Дивитися онлайн випуск 8 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Володимир Шумко заплутався в літерах. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 9. Раунд 1
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