Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 9 від 21.10.2021
21 жовтня

Ірина Гатун виходить з машини на ходу? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 9. Раунд 6

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 випуск від 21.10.2021 на сайті Нового каналу! У шостому раунді чоловіки та жінки розкажуть про себе неймовірні факти та брехливі історії, а все для того, щоб заплутати учасника протилежної команди. У шоу Хто зверху? 2021 Сергій Притула розповість, що купував подарунок меру Тернополя у секс-шопі, а Володимир Шумко зізнається, що з’їв опудало рака на уроці біології. Чи повірять їм суперники? Що з цього виявиться правдою, а що брехнею? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 9.

Дивитися онлайн випуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Ірина Гатун виходить з машини на ходу? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 9. Раунд 6
Володимир Шумко заплутався в літерах. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 9. Раунд 1 ...
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