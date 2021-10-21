Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 випуск від 21.10.2021 на сайті Нового каналу! У другому раунді учасники читатимуть по губах своїх капітанів і відгадуватимуть слова, які ті промовлятимуть. Першими на поле бою вийдуть дівчата. Вони не дуже добро розумітимуть Лесю Нікітюк, тому викрикуватимуть «Голлівуд» замість «кунг-фу», а також «макаку» замість «батареї». Проте «оргазм» Анна Андрійчук розпізнає з першого разу.

У 2 раунді шоу Хто зверху? 2021 випуск 9 чоловікам не легко буде зрозуміти рот Сергія Притули. Володимир Шумко вибере тактику вигадування нових слів. Чи зможуть чоловіки у такий спосіб відгадати хоч одне слово? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 9.

Дивитися онлайн випуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 9 Хто зверху? 11 сезон