Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 выпуск от 21.10.2021 на сайте Нового канала! Во втором раунде участники будут читать по губам своих капитанов и отгадывать слова, которые те будут говорить. Первыми на поле боя выйдут девушки. Они не очень хорошо будут понимать Лесю Никитюк, поэтому будут выкрикивать «Голливуд» вместо «кунг-фу», а также «макаку» вместо «батареи». Но «оргазм» Анна Андрейчук распознает с первого раза.

В 2 раунде шоу Хто зверху? 2021 выпуск 9 мужчинам нелегко будет понять рот Сергея Притулы. Владимир Шумко выберет тактику сочинения новых слов. Смогут ли мужчины таким образом отгадать хоть одно слово? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 9.

Смотреть онлайн выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон